Уле Эйнар Бьорндален: Россияне невиновны до тех пор, пока они не отстранены

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал информацию о возможном отстранении от стартов российских биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена.

- Для меня они «чисты» до тех пор, пока не будут отстранены. Если хотя бы 10% из того, что было сказано в докладе Макларена, правда – это настоящая катастрофа, но сначала я хотел бы увидеть доказательства их вины. До тех пор, пока спортсмены выходят на старты, я буду надеяться на лучшее, - заявил Бьорндален.

Напомним, что ранее стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов.

Своим отношением к происходящему уже поделились норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе, а также лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад.





