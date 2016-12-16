Футбольный клуб «Нант» подписал игрока по FIFA

Французский футбольный клуб «Нант» подписал контракт с игроком по FIFA Винсентом «Vinch» Хоффманом.



«Я очень горжусь тем, что присоединился к ФК «Нант». Это отличная возможность выступать за такой престижный клуб. Я хочу поблагодарить команду за ее прием и доверие», — сказал Хоффман.

Клуб также объявил о подписании Джереми «Tekylah» Жирардо, который будет выполнять роль тренера и менеджера. Его ролью будет контроль нынешних киберспортсменов команды, а также набор игроков в будущем.



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