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Арнд Пайффер: Россию нужно лишить права проведения турниров, в бобслее подали правильный пример

Источник:  Телеканал ARDКомментарии

Трехкратный чемпион мира немецкий биатлонист Арнд Пайффер считает доклад Ричарда Макларена достаточным основанием для санкций против России.

- Я выступаю за то, чтобы Россия была лишена права проведения крупных международных турниров. Федерация бобслея и скелетона подала правильный пример, отобрав у Сочи чемпионат мира. Начал изучать доклад Макларена: он содержит огромное количество шокирующей информации, - заявил Пайффер.

Напомним, ранее стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов. 

В 2017 году в России должен состояться этап Кубка мира по биатлону (в Тюмени), а также чемпионат мира среди юниоров (в Острове). 

Президент IBU Андерс Бессеберг объявил о создании особой экспертной комиссии, которая до 22 декабря обнародует свои выводы по сложившейся ситуации.

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