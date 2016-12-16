Арнд Пайффер: Россию нужно лишить права проведения турниров, в бобслее подали правильный пример

Трехкратный чемпион мира немецкий биатлонист Арнд Пайффер считает доклад Ричарда Макларена достаточным основанием для санкций против России.

- Я выступаю за то, чтобы Россия была лишена права проведения крупных международных турниров. Федерация бобслея и скелетона подала правильный пример, отобрав у Сочи чемпионат мира. Начал изучать доклад Макларена: он содержит огромное количество шокирующей информации, - заявил Пайффер.

Напомним, ранее стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов.

В 2017 году в России должен состояться этап Кубка мира по биатлону (в Тюмени), а также чемпионат мира среди юниоров (в Острове).

Президент IBU Андерс Бессеберг объявил о создании особой экспертной комиссии, которая до 22 декабря обнародует свои выводы по сложившейся ситуации.

