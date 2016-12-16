Бьорн Ферри: Отстранить российских биатлонистов можно, но сейчас доверия нет ни к кому
Олимпийский чемпион Ванкувера-2010, бывший биатлонист сборной Швеции Бьорн Ферри поделился своим видением проблемы допинга в современном спорте.
- Отстранить россиян, конечно, можно, но потом начнут говорить и о других странах.
Сейчас доверия нет ни к кому. Если бы я прибегал на финиш на пять секунд
раньшев каждой гонке, то и призовых мест было бы в два раза больше.
Нельзя закрывать глаза на прием лекарственных средств и говорить, что они оказывают
небольшое влияние на результаты. Спорт высших достижений должен существовать только для здоровых
людей. Не должно делаться никаких исключений.
Астматики вполне могут выступать и без лекарств, если температура воздуха на трассе не очень низкая. А если холодно, никто не заставляет их выходить на старт. Абсолютному большинству спортсменов не нужны никакие препараты и серые схемы, - заявил Ферри.
Напомним, ранее стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов.