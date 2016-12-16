День в истории. Анфисе Резцовой - 52!

Сегодня исполняется 52 года трехкратной олимпийской чемпионке, советской и российской лыжнице и биатлонистке Анфисе Резцовой.

Резцова - единственная женщина в мире, которой удалось завоевать олимпийские награды высшей пробы сразу в двух зимних дисциплинах.

За время своей спортивной карьеры (1985 - 2000 годы) выступала за СССР, Объединенную команду (команду бывших республик СССР), СНГ и Россию.

Будучи лыжницей, защищала цвета общества «Динамо», входила в сборную Советского Союза и успешно выступала на соревнованиях самого высокого уровня: в ее копилке были медали чемпионатов мира 1985 и 1987 годов, награды Олимпийских Игр-1988 в Калгари.

Первым ее годом в большом биатлоне стал 1990. Спортсменка тренировалась под руководством своего мужа, Леонида Резцова.

В качестве биатлонистки Резцова не смогла стать чемпионкой мира, но участвовала в двух Олимпийских Играх (в Альбервилле-1992 и в Лиллехаммере-1994) – и оба раза возвращалась с золотом. На этапах Кубка мира на счету Анфисы Резцовой – семь побед. До конца карьеры ее стрельба оставалась нестабильной, но во многих случаях выручала фантастическая скорость на лыжне.



