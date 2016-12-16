«Зенит» начал переговоры с «Аяксом» по трансферу Неманьи Гуделя

Полузащитник сборной Сербии Неманья Гудель может перейти из амстердамского «Аякса» в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

По информации «Спортфакта», 25-летний хавбек рассматривается в качестве замены в составе «Зенита» Мигеля Данни или Олега Шатова.



В текущем сезоне Гудель провел шесть матчей в чемпионате Голландии. На его счету - два гола и одна результативная передача.



В начале ноября Неманья был отстранен от тренировок с основной командой «Аякса» после игры 4-го тура группового раунда Лиги Европы с испанской «Сельтой» (3:2), в котором он вышел на замену под занавес второго тайма. Серб публично выразил недовольство своим игровым временем, за что и был наказан главным тренером команды Петером Босом.

Ранее Гудель защищал цвета двух других голландских клубов - АЗ и «Бреды». В 2014 году он дебютировал в составе сборной Сербии.



