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«Зенит» начал переговоры с «Аяксом» по трансферу Неманьи Гуделя

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Полузащитник сборной Сербии Неманья Гудель может перейти из амстердамского «Аякса» в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

По информации «Спортфакта», 25-летний хавбек рассматривается в качестве замены в составе «Зенита» Мигеля Данни или Олега Шатова.

В текущем сезоне Гудель провел шесть матчей в чемпионате Голландии. На его счету - два гола и одна результативная передача.

В начале ноября Неманья был отстранен от тренировок с основной командой «Аякса» после игры 4-го тура группового раунда Лиги Европы с испанской «Сельтой» (3:2), в котором он вышел на замену под занавес второго тайма. Серб публично выразил недовольство своим игровым временем, за что и был наказан главным тренером команды Петером Босом.

Ранее Гудель защищал цвета двух других голландских клубов - АЗ и «Бреды». В 2014 году он дебютировал в составе сборной Сербии.


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