Чемпион мира Теренс Кроуфорд получил тюремный срок за дебош в автомастерской

Действующий чемпион мира по версии WBC и WBO в суперлегком весе Теренс Кроуфорд приговорен судом штата Небраска к 90 дням тюремного заключения и 120 часам общественных работ.

В апреле текущего года Кроуфорд повздорил с владельцем автоcервиса Майклом Нельсоном. 29-летний боксер выразил недовольство работой ремонтников, отказавшись оплатить половину суммы по счету.



Выйдя из себя, Кроуфорд повредил гидравлический подъемник, а также разлил по мастерской канистру с бензином. На суде пострадавший заявил, что был напуган агрессивным поведением спортсмена, но при этом Теренс не угрожал ему лично. Инцидент был заснят камерами видеонаблюдения, и эти записи были представлены в суде.

Согласно итоговому вердикту, боксер выплатит Нельсону компенсацию за моральный и материальный ущерб в размере 6 тысяч долларов США.

Отметим, что Теренс Кроуфорд занимает пятую строчку в рейтинге лучших бойцов независимо от весовой категории по версии журнала The Ring. Он одержал 30 побед на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.



