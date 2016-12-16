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Юниорская сборная России проиграла американцам в полуфинале Кубка вызова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Юниорская сборная России по хоккею (U-18) проиграла команде США в полуфинальном матче Кубка вызова-2016 (2:4).

Турнир проходит в канадском Боннивиле.

В составе россиян дублем отметился воспитанник «Ак Барса», нападающий Андрей Свечинков, который выйдет на драфт НХЛ летом 2017 года.

В другом полуфинале Кубка вызова сразятся канадцы и чехи. Сборная России сыграет с проигравшей командой матч за третье место.


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