Юниорская сборная России проиграла американцам в полуфинале Кубка вызова
Юниорская сборная России по хоккею (U-18) проиграла команде США в полуфинальном матче Кубка вызова-2016 (2:4).
Турнир проходит в канадском Боннивиле.
В составе россиян дублем отметился воспитанник «Ак Барса», нападающий Андрей Свечинков, который выйдет на драфт НХЛ летом 2017 года.
В другом полуфинале Кубка вызова сразятся канадцы и чехи. Сборная России сыграет с проигравшей командой матч за третье место.
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