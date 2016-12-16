Юниорская сборная России проиграла американцам в полуфинале Кубка вызова

читайте также

Россия победила Швейцарию и вышла в полуфинал Мирового кубка вызова Юниорская сборная России (U18) выиграла у Швейцарии (6:5 OT) в заключительном матче на групповом этапе Мирового кубка вызова в Боннивиле (Канада) и с первого места вышла в полуфинал.

Юниорская сборная России обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Кубка вызова Юниорская сборная России по хоккею обыграла в овертайме команду Швейцарии на Кубке вызова (6:5 ОТ)

Сергей Голубович: Был неприятно удивлен судейством Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович высказался о работе судей матча с Канадой Запад (5:3) на Мировом кубке вызова.

Юниорская сборная России победила команду западной Канады на Кубке вызова Юниорская сборная России провела первый матч группового этапа Кубка вызова против сборной Канады Запад.

Юниорская сборная России готовится к матчам с Чехией Юниорская сборная России проводит в эти дни сбор в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к выставочным матчам с Чехией.

Юниорская сборная России обыграла команду Словакии в матче мемориала Глинки Хоккеисты юниорской сборной России нанесли поражение сверстникам из Словакии в матче мемориала Ивана Глинки, который проходит в чешском Бржецлаве и словацкой Братиславе.

Сборная США разгромила Канаду в матче за третье место на юниорском чемпионате мира Матч за третье место на чемпионате мира по хоккею среди юниоров между сборными США и Канады завершился убедительной победой американцев. Итоговый счет матча – 10:3 в пользу сборной США.

Сборная США уступила финнам в полуфинале юниорского ЧМ Хоккеисты юниорской сборной США проиграли команде Финляндии в полуфинале юниорского чемпионата мира.

Роман Ротенберг: Наши юниоры выглядели очень здорово на чемпионате мира Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг оценил выступление юниорской сборной России на чемпионате мира в Гранд-Форксе.

Сборная США разгромила Чехию со счетом 8:0 и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира Матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди юниоров между сборными США и Чехии завершился победой американцев. Итоговый счет матча – 8:0 в пользу сборной США.

Сборная России проиграла Финляндии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира Сборная Финляндии по хоккею среди игроков не старше 18 лет обыграла команду России в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 4:3 (1:0, 3:2, 0:1).

Финляндия (U-18) – Россия (U-18) – 4:3. Как это было Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира среди юниоров между сборными Финляндии и России.

Сергей Голубович: Игра со Швецией была безобразной Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович оценил игру команды в матче чемпионата мира в Гранд-Форксе со Швецией (1:5).

Россия сыграет с Финляндией в ¼ финала ЮЧМ Определились все пары ¼ финала юниорского чемпионата мира в Гранд-Форксе (США).

Шведы разгромили россиян на юношеском чемпионате мира Ранее на чемпионате мира сборная России проиграла команде США (2:8) и переиграла швейцарцев (2:1 ОТ) и латышей (7:0).

Андрей Свечников: Мне нужно больше всех доказывать, что я достоин играть в сборной Нападающий юниорской сборной России Андрей Свечников после победы над командой Латвии признался, что его команда постарается занять второе место в группе на чемпионате мира в США.

Наставник сборной Латвии: В матче с россиянами у нас не получалось ничего Главный тренер юниорской сборной Латвии по хоккею Эрикс Милунс признал, что у его команды ничего не получилось в матче группового этапа чемпионата мира против россиян.

Сергей Голубович: Вратарь соперника сыграл неудачно, что и предопределило исход матча Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович признался, что большое число удалений его подопечных оставило осадок после победы над командой Латвии на чемпионате мира.

Сборная России забросила семь безответных шайб Латвии на юниорском ЧМ Хоккеисты сборной России в матче юниорского чемпионата мира уверенно обыграли команду Латвии.