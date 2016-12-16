Каспер Шмейхель восстановился после травмы и вернулся в состав «Лестера»
Основной голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель вернулся к тренировкам с основным составом команды.
Напомним, датский вратарь сломал правую руку в матче группового
этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (0:0). По данным британских СМИ, 30-летний голкипер может вернуться на поле
уже в игре 17-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити» 17 декабря.
- Каспер отлично тренировался сегодня. Его рука уже в полном порядке, — заявил главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери.
Good news for Leicester fans - Kasper Schmeichel might be back sooner than expected https://t.co/SfdH1kqGYz #LCFC pic.twitter.com/vvrRaX1otN— BBC Sport (@BBCSport) 15 декабря 2016 г.
В отсутствие Шмейхеля ворота «лис» защищал немец Рон-Роберт Цилер, ранее игравший за «Ганновер».
Напомним, в 1/8 финала ЛЧ действующие чемпионы Англии сразятся с испанской «Севильей».
Матч
Место и дата
17 декабря 18:00, Британия, Онлайн-трансляция