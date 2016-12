Каспер Шмейхель восстановился после травмы и вернулся в состав «Лестера»

Основной голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель вернулся к тренировкам с основным составом команды.

Напомним, датский вратарь сломал правую руку в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (0:0). По данным британских СМИ, 30-летний голкипер может вернуться на поле уже в игре 17-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити» 17 декабря.



- Каспер отлично тренировался сегодня. Его рука уже в полном порядке, — заявил главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери.

