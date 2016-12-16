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Каспер Шмейхель восстановился после травмы и вернулся в состав «Лестера»

Источник:  BBCКомментарии

Основной голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель вернулся к тренировкам с основным составом команды. 

Напомним, датский вратарь сломал правую руку в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (0:0). По данным британских СМИ, 30-летний голкипер может вернуться на поле уже в игре 17-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити» 17 декабря.

- Каспер отлично тренировался сегодня. Его рука уже в полном порядке, — заявил главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери.

В отсутствие Шмейхеля ворота «лис» защищал немец Рон-Роберт Цилер, ранее игравший за «Ганновер».

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ действующие чемпионы Англии сразятся с испанской «Севильей».

Матч

Сток Сити - Лестер Сити

Место и дата

17 декабря 18:00, Британия, Онлайн-трансляция


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