«Чикаго» одолел «Айлендерс», Панарин набрал три очка
Хоккеисты «Чикаго Блэкхаукс» нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Дублем и результативной передачей в составе «Ястребов» отметился российский форвард Артемий Панарин. Еще одна шайба «Чикаго» - на счету Артема Анисимова.
Отметим, что в дебюте встречи гости уступали со счетом 0:2.
«Блэкхоукс» одержали в регулярном чемпионате третью победу кряду. 18 декабря команда завершит выездное турне в Сент-Луисе.
Матч
Айлендерс - Чикаго - 4:5 (3:3, 1:1, 0:1)
Голы:
Лэдд (Чимера, Куин), 2:14 (1:0). Сизикас (Кулёмин), 3:48 (2:0). Панарин (Кит, Сибрук), 9:47 (2:1). Анисимов (Кейн, Панарин), 13:03 (2:2). Хосса (Тэйвс, Хартман), 14:08 (2:3). Строум (Бойчук, Нелсон), 15:20 (3:3). Ли (Таварес, Хэмоник), 20:22 (4:3). Панарин (Кит, Сибрук), 39:41 (4:4). Паник (Крюгер, Расмуссен), 53:47 (4:5).
Место и дата
16 декабря 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция