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День в истории. Трехкратному чемпиону мира Алексею Терещенко - 36!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Трехкратному чемпиону мира Алексею Терещенко - 36!

Сегодня исполняется 36 лет трехкратному чемпиону мира, российскому хоккеисту Алексею Терещенко.

Нападающий является воспитанником школы московского «Динамо». В составе бело-голубых он дважды становился чемпионом страны (2000, 2005).

Терещенко является обладателем уникального для российского хоккея достижения: финал плей-офф КХЛ-2010 стал для него пятым за шесть лет, а добытый в Балашихе титул чемпиона страны — пятым за карьеру. Таким образом, Алексей в период с 2006 по 2011 годы не сыграл только в двух финалах — 2009 и 2011 годов.

В составе сборной России центрфорвард трижды становился чемпионом мира (2008, 2009, 2012), а на мировом первенстве 2010 года завоевал серебряную медаль.

Терещенко вошел в состав национальной команды на домашний олимпийский турнир (2014). В Сочи он набрал 3 очка (1+2) в пяти проведенных матчах.

В 2009 и 2010 годах Алексей принимал участие в Матчах всех звезд Континентальной хоккейной лиги.



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