Динара Сафина начала тренерскую карьеру в Нью-Йорке

Экс-первая ракетка мира Динара Сафина начала тренерскую деятельность в Соединенных Штатах.

В теннисном центре MatchPoint NYC Сафина тренирует финалистку US Open-2014 в юниорском разряде 19-летнюю украинку Ангелину Калинину.



- Я переехала в Нью-Йорк не только по профессиональность необходимост. Я люблю этот город и всегда хотела жить здесь. Я просто сказала себе: если есть что-то такое, что ты можешь сделать в Нью-Йорке, ты должна решиться на это. Меня ничто не держало, — цитирует Динару ESPN.

