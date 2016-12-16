Динара Сафина начала тренерскую карьеру в Нью-Йорке

Экс-первая ракетка мира Динара Сафина начала тренерскую деятельность в Соединенных Штатах.

В теннисном центре MatchPoint NYC Сафина тренирует финалистку US Open-2014 в юниорском разряде 19-летнюю украинку Ангелину Калинину.



- Я переехала в Нью-Йорк не только по профессиональность необходимост. Я люблю этот город и всегда хотела жить здесь. Я просто сказала себе: если есть что-то такое, что ты можешь сделать в Нью-Йорке, ты должна решиться на это. Меня ничто не держало, — цитирует Динару ESPN.

За карьеру Динара Сафина выиграла 12 турниров WTA в одиночном разряде. Трижды она доходила до финалов «мэйджоров», но уступала соответственно Ане Иванович («Ролан Гаррос»-2008), Серене Уильямс (Australian Open-2009) и Светлане Кузнецовой («Ролан Гаррос»-2009).

На Олимпиаде-2008 в Пекине Сафина завоевала серебряную медаль, проиграв в финале соотечественнице Елене Дементьевой.



Динара объявила о завершении карьеры летом 2012 года.



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