Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» нанесли поражение «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).
Голом и двумя результативными передачами в составе «Блюзменов» сегодня отметился российский форвард Владимир Тарасенко.
C 15-ю заброшенными шайбами он занимает шестую строчку в списке лучших снайперов текущего сезона. А по набранным очкам Владимир уступает только капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (37 против 39).
Игроки «Нью-Джерси» потерпели в регулярном первенстве четвертое поражение кряду.
Матч
Сент-Луис - Нью-Джерси - 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Голы:
Хенрик (Зэйджак), 7:49 (0:1). Вуд (Палмиери, Хенрик), 11:36 (0:2). Тарасенко (Шварц, Хант), 17:06 (1:2). Фаббри (Лехтеря, Тарасенко), 22:05 (2:2). Петранжело (Тарасенко, Шаттенкирк), 27:45 (3:2). Якупов (Штястны), 49:00 (4:2). Берглунд 58:39 (5:2).
Место и дата
16 декабря 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция