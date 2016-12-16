Спортивный директор «Сассуоло» встретился с Каррерой в Москве
Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси посетил Москву, где встретился с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.
Ранее сообщалось, что 50-летний Росси будет отвечать в стане красно-белых за скаутинг игроков на западноевропейском трансферном рынке.
Однако, по данным итальянских СМИ, Джованни пока не сообщал руководству «Сассуоло» о своем решении покинуть клуб.
«Спартак» после 17 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, на 5 очков опережая «Зенит».
«Сассуоло» пока идет на 15-м месте в серии А.
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