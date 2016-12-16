Спортивный директор «Сассуоло» встретился с Каррерой в Москве

читайте также

«Зенит» начал переговоры с «Аяксом» по трансферу Неманьи Гуделя Полузащитник сборной Сербии Неманья Гудель может перейти из амстердамского «Аякса» в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

«Дженоа» обыграл «Фиорентину» в перенесенном матче 3-го тура серии А В матче перенесенного третьего тура «Дженоа» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Фиорентину» (1:0).

«Тоттенхэм» поздравил Павлюченко с 35-летием (видео) Лондонский «Тоттенхэм» поздравил нападающего «Урала» Романа Палюченко с днем рождения.

«Лацио» хочет продлить контракт с Индзаги до 2019 года Римский «Лацио» готов предложить новый контракт главному тренеру команды Симоне Индзаги. Об этом сообщает портал Football Italia.

Геннадий Орлов: Семаку нужно полгода отучиться в школе тренеров, чтобы получить лицензию категории PRO Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о возможном назначении Сергея Семака на пост главного тренера «Уфы».

Семак и троллинг. Василий Уткин – о тренерской карьере Сергея Обозреватель «Советского спорта» – о начале самостоятельной тренерской карьеры хитрого, нелюдимого и симпатичного Сергея Богдановича.

Витсель согласовал условия контракта с «Ювентусом» Полузащитник «Зенита» бельгиец Аксель Витсель уже согласовал контракт с итальянским «Ювентусом». Об этом сообщает портал tuttojuve.com.

На достройку стадиона на Крестовском острове выделили 1,5 млрд рублей На достройку стадиона на Крестовском острове выделили 1,5 млрд рублей, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на источник в правительстве Северной столицы.

Роман Бабаев: Ищем нападающего на всех трансферных рынках всех континентов Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился планами на зимнее трансферное окно.

Антикризисный режим. Михаил Борзыкин – о легионерах в РФПЛ Легионеров в нашем футболе становится меньше. Но на сколько? И какую роль они играют сегодня в жизни ведущих клубов премьер-лиги?

Александр Тарханов: Димитров в «Урале»? Комментировать пока нечего Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о трансферных планах клуба.

«Спартак» поздравил Глушакова с рождением дочери Футбольный клуб «Спартак» поздравил капитана команды Дениса Глушакова с рождением дочери.

Денис Глушаков во второй раз стал отцом Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков во второй раз стал отцом.

Александр Мостовой: Платить 22,5 млн евро за Луана для «Спартака» неразумно Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего бразильского «Гремио» Луана Виейру.

Александр Атаманенко: Аудитория «Спартака» в соцсетях в 2016 году выросла до 3 млн человек Об этом сегодня сообщил коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко на ИТ-Форуме «Технологии. Инновации. Софт»

В этом сезоне до 70 процентов билетов и абонементов ФК «Спартак» продаст онлайн Об этом сегодня сообщил коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко на ИТ-Форуме «Технологии. Инновации. Софт».

«Ювентус» объявил о продлении контракта со Стураро Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро продолжит выступления за туринский клуб. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Защитник сборной Эквадора перешел в «Краснодар» Как сообщает официальный сайт «Краснодара», договорился о переходе защитника «Ференцвароша» и сборной Эквадора Кристиан Рамирес.

Виктория Лопырева: Лучшие игроки – Жулиано, Глушаков и Смолов Известная телеведущая Виктория Лопырева дала интервью «Советскому спорту».