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Спортивный директор «Сассуоло» встретился с Каррерой в Москве

Источник:  ITA Sport PressКомментарии

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси посетил Москву, где встретился с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

Ранее сообщалось, что 50-летний Росси будет отвечать в стане красно-белых за скаутинг игроков на западноевропейском трансферном рынке.

Однако, по данным итальянских СМИ, Джованни пока не сообщал руководству «Сассуоло» о своем решении покинуть клуб. 

«Спартак» после 17 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, на 5 очков опережая «Зенит».

«Сассуоло» пока идет на 15-м месте в серии А.

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