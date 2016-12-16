Возвращение Шараповой, феерия Панарина и Тарасенко и дебаты о допинге в биатлоне. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

1. Независимая комиссия WADA передала Международному союзу биатлонистов список с 31-й фамилией россиян, подозреваемых в применении запрещенных препаратов. Президент IBU Андерс Бессеберг созвал экспертный совет, который до 22 декабря должен вынести решение о возможных санкциях. Практически все звезды мужского пелотона посчитали своим долгом прокомментировать сложившуюся ситуацию.

2. Пятикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад готов бойкотировать соревнования и призывать к этому других спортсменов, если против нарушителей не будут приняты самые решительные меры.

3. Титулованные норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе поддержали намерение француза. В то время как их легендарный соотечественник Уле Эйнар Бьорндален высказался более сдержанно. Восьмикратный олимпийский чемпион предложил дождаться результатов анализа доказательной базы обвинения.

4. Трехкратный чемпион мира Арнд Пайффер начал лично изучать доклад Ричарда Макларена. И доводы юриста показались немецкому биатлонисту вполне убедительными. Пайффер настаивает на лишении России права на проведение крупных международных соревнований.

5. Наконец, шведский олимпийский чемпион Бьорн Ферри призвал взглянуть на проблему более широко. Он предлагает лишить всех спортсменов возможности применять лекарственные препараты, содержащие запрещенные вещества, даже в терапевтических целях.

6. Состав питерского «Зенита» в зимнее трансферное окно может пополнить сербский полузащитник Неманья Гудель, ныне выступающий за амстердамский «Аякс».

7. Мария Шарапова - снова на корте! Самая популярная и титулованная российская теннисистка провела выставочный матч с пуэрториканкой Моникой Пуиг, удивившей весь мир на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Игра показала, что для полноценного возвращения в WTA-тур Марии предстоит еще много работы.

8. А другая экс-первая ракетка мира из России, Динара Сафина не планирует возобновлять карьеру. Она начала работу в качестве тренера в Соединенных Штатах.

9. Владимир Тарасенко вплотную приблизился к Коннору Макдэвиду в споре лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Три очка за результативность набрал сегодня и форвард «Чикаго» Артемий Панарин.

10. Слухи о возможном переходе в «Спартак» спортивного директора «Сассуоло» Джованни Росси обрастают все новыми подробностями. По данным итальянских СМИ, Росси уже провел встречу в Москве с Массимо Каррерой, который и выступает в качестве инициатора данного назначения.

Именинники дня: Сегодня день рождения отмечает прославленная лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова, а также один из самых титулованных российских хоккеистов современности Алексей Терещенко.



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