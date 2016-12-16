Евгений Пашутин: За игру УНИКСа не стыдно

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал поражение казанского клуба от «Басконии» (91:92) в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

- Я сказал ребятам после матча, что они молодцы – играли сердцем, были единой командой, все отдавались игре. Не стыдно за игру. Вот такой УНИКС мы хотим видеть. Мы показали характер. Не мучились, а играли в красивый баскетбол. Да, прессинг соперника помешал нам, мы порой не могли успокоиться, сильно нервничали, допускали потери, пульс под 180, теряли ритм игры. В итоге доказали, что не слабее «Басконии», которая разгромила «Дарюшафаку», показали, что можем на равных конкурировать с такими командами.

Сегодня все решили две наши ошибки в концовке, тут есть и моя вина, как тренера. Рук не опускаем, будем анализировать свои ошибки. Да, в концовке судьи не сразу включили время, но не я же это должен был делать», - цитирует Пашутина официальный сайт УНИКСа.

В матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги УНИКС дома проиграл «Басконии» со счетом 91:92 (20:22, 20:21, 27:24, 24:25). Самым результативным стал игрок казанского клуба Кит Лэнгфорд, в активе которого 28 очков. УНИКС, одержавший три победы в 12 матчах занимает последнее 16-е место, «Баскония» с восемью победами расположилась на четвертой строчке.