Руслан Проводников: Уровень Поветкина все-таки выше, чем у Стиверна

Бывший чемпион мира Руслан Проводников поделился ожиданиями в преддверии боя Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном.

- Не люблю делать прогнозов, но думаю, что победа должна быть за Сашей, - заявил «Известиям» Руслан Проводников. - Оба боксера - сильные, бьющие, с отличным ударом, великолепные нокаутеры, но уровень Поветкина все-таки выше. Стиверн — крепкий парень, который обязательно постарается навязать борьбу, будет пробовать вести бой по своему сценарию. Но я не сомневаюсь, что в итоге сильнее окажется наш боксер. Буду болеть и переживать за Сашу, удачи ему в предстоящем поединке!

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.