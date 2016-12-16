Александр Поветкин: Я отдаю предпочтение Поветкину

Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк поделился ожиданиями в преддверии боя Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном.

- Саша - замечательный боксер, - поделился своим мнением с «Известиями» Александр Лебзяк. - Он достиг потрясающих высот не только в качестве профи, но и в любителях - стал олимпийским чемпионом! Сегодня он один из сильнейших тяжеловесов в мире. На счету Поветкина бесчисленное количество побед нокаутом и лишь одно поражение - от Кличко. Канадский оппонент нашего тяжеловеса - непростой парень, но Саша сейчас в такой форме, что должен пройти его. Я отдаю предпочтение Поветкину.

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.