Сергей Голубович: Не хочу винить ребят, они бились до конца в матче со сборной США

Главный тренер сборной России U18 Сергей Голубович прокомментировал поражение российской команды от США (2:4) в полуфинальном матче Мирового кубка вызова.

- Сегодня у нас совершенно не получилась игра в большинстве. В меньшинстве тоже сыграли плохо. Откровенно говоря, «четыре на пять» играли действительно многовато - три удаления из шести нам выписали за попадание клюшкой в лицо сопернику. Мы играем в масках, североамериканцы без. Играй мы без масок - подобных удалений у американцев было бы больше. Но с этим уже ничего не сделаешь.

Американцы играют в быстрый хоккей, физически они крепче наших ребят, разница в возрасте дает о себе знать. По большому счету, мы проиграли в конце первого периода. Не хочу винить ребят, они старались, бились до конца. Игра могла сложиться иначе, если бы не два удаления в конце матча. Являются ли такие игры хорошим опытом для парней? Безусловно, - цитирует Голубовича официальный сайт ФХР.

В составе россиян дублем отметился воспитанник «Ак Барса», нападающий Андрей Свечинков, который выйдет на драфт НХЛ летом 2017 года. В другом полуфинале Кубка вызова сразятся канадцы и чехи. Сборная России сыграет с проигравшей командой в матче за третье место.