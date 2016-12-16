Андрей Свечников: Возраст – не оправдание поражению от США, но где-то нам не хватило сил

Форвард Андрей Свечников подвел итоги матча полуфинала Мирового кубка вызова с США (2:4), в котором он забил два гола.

– Всегда обидно проигрывать, – приводит слова Свечникова официальный сайт ФХР. – Мне кажется, мы не до конца выполнили тренерскую установку, помешали собственные удаления. К тому же, не забили свои моменты. Безусловно, играли против хоккеистов старше нас. Возраст не является оправданием, но где-то нам не хватило сил. На такой стадии удача тоже играет роль.

– У вас самого игра получается, но вряд ли вы рады.

– Когда команда проигрывает, никакие очки не в радость. Да, я забил, но тут надо отдать должное партнерам, здорово выводили меня на бросок.

– Впереди еще одна игра.

– Повторюсь, обидно проигрывать в таком матче, как сегодня. Но завтра будем играть за бронзу – медаль есть медаль. Будем настраиваться.

Теперь в матче за третье место Россия сыграет 16 декабря с Чехией, а соперником США по финалу стала команда Канада Восток.