Андрей Свечников: Возраст – не оправдание поражению от США, но где-то нам не хватило сил
Форвард Андрей
Свечников подвел итоги матча полуфинала Мирового кубка вызова с США (2:4), в
котором он забил два гола.
– Всегда обидно проигрывать, – приводит слова Свечникова официальный сайт ФХР. – Мне кажется, мы не до конца выполнили тренерскую установку, помешали собственные удаления. К тому же, не забили свои моменты. Безусловно, играли против хоккеистов старше нас. Возраст не является оправданием, но где-то нам не хватило сил. На такой стадии удача тоже играет роль.
– У вас самого игра
получается, но вряд ли вы рады.
– Когда команда проигрывает, никакие очки не в радость. Да, я забил, но тут надо отдать должное партнерам, здорово выводили меня на бросок.
– Впереди еще одна
игра.
– Повторюсь, обидно проигрывать в таком матче, как сегодня. Но завтра будем играть за бронзу – медаль есть медаль. Будем настраиваться.
Теперь в матче за третье место Россия сыграет 16 декабря с Чехией, а соперником США по финалу стала команда Канада Восток.