Кучеров пропустит несколько дней из-за травмы
Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров может пропустить ближайшие матчи клуба из-за травмы, сообщает официальный сайт НХЛ.
Хоккеист получил повреждение нижней части тела. Из-за травмы 23-летний россиянин уже пропустил матч против «Калгари» (6:3). О точных сроках восстановления Кучерова не сообщается. В ближайшее время хоккеист пройдет медицинское обследование.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кучеров набрал 30 (13+17) очков в 28 встречах.
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