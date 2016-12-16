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Кучеров пропустит несколько дней из-за травмы

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров может пропустить ближайшие матчи клуба из-за травмы, сообщает официальный сайт НХЛ.

Хоккеист получил повреждение нижней части тела. Из-за травмы 23-летний россиянин уже пропустил матч против «Калгари» (6:3). О точных сроках восстановления Кучерова не сообщается. В ближайшее время хоккеист пройдет медицинское обследование. 

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кучеров набрал 30 (13+17) очков в 28 встречах. 

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