Россия проиграла США в полуфинале Мирового кубка вызова
Юниорская сборная
России (U18) потерпела поражение от США (2:4) в
полуфинале Мирового кубка вызова в Канаде.
Обе шайбы в составе российской команды забил Андрей Свечников. При этом первые четыре гола в матче на счету американцев.
Теперь в матче за третье место Россия сыграет 16 декабря с Чехией, а соперником США по финалу стала команда Канада Восток.
Боннивиль (Канада)
Мировой кубок вызова
Плей-офф
½ финала
США – Россия – 4:2
(2:0, 1:0, 1:2)
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