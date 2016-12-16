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Россия проиграла США в полуфинале Мирового кубка вызова

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Юниорская сборная России (U18) потерпела поражение от США (2:4) в полуфинале Мирового кубка вызова в Канаде.

Обе шайбы в составе российской команды забил Андрей Свечников. При этом первые четыре гола в матче на счету американцев.

Теперь в матче за третье место Россия сыграет 16 декабря с Чехией, а соперником США по финалу стала команда Канада Восток.

Боннивиль (Канада)

Мировой кубок вызова

Плей-офф

½ финала

США – Россия – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

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