Сергей Голубович: Если бы мы играли без масок, у американцев было бы больше удалений

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович оценил игру команды в полуфинале Мирового кубка вызова с США (2:4).

«Сегодня у нас совершенно не получилась игра в большинстве. В меньшинстве тоже сыграли плохо. Откровенно говоря, «четыре на пять» играли действительно многовато – три удаления из шести нам выписали за попадание клюшкой в лицо сопернику. Мы играем в масках, североамериканцы без. Играй мы без масок – подобных удалений у американцев было бы больше. Но с этим уже ничего не сделаешь.

Американцы играют в быстрый хоккей, физически они крепче наших ребят, разница в возрасте дает о себе знать. По большому счету, мы проиграли в конце первого периода. Не хочу винить ребят, они старались, бились до конца. Игра могла сложиться иначе, если бы не два удаления в конце матча. Являются ли такие игры хорошим опытом для парней? Безусловно», – приводит слова Голубовича официальный сайт ФХР.

Напомним, оба гола в составе юниорской сборной России на счету Андрея Свечникова.