Подчуфарова стартует 33-й, Слепцова - 91-й в спринте на Кубке мира в Нове Место

Сегодня состоится женская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка мира в чешском Нове Место.

На старт выйдут пять российских биатлонисток. Первой из наших стартует Ольга Подчуфарова - у нее 33-й стартовый номер. Татьяна Акимова убежит на дистанцию 37-й, Екатерина Глазырина - 44-й, Анастасия Загоруйко - 81-й, Светлана Слепцова - 91-й.

Если говорить о лидерах, то француженка Мари Дорен Абер стартует 14-й, немка Лаура Дальмайер - 22-й, финка Кайса Макарайнен - 31-й, чешка Габриэла Коукалова - 36-й.

Начало гонки в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию спринта.