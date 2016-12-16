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«Анжи» сделает ставку на местных воспитанников, лидеры покинут клуб

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Владелец «Анжи» Сулейман Керимов принял решение сменить курс развития клуба, сообщает «Спортфакт».

По информации источника, зимой «Анжи» не будет покупать новых футболистов топ-уровня, а попытается продать самых востребованных игроков. В частности, речь идет о голкипере Александре Беленове, полузащитнике Иво Иличевиче, нападающем Габриэле Обертане. 

Цель Керимова – максимальное количество местных воспитанников в заявке «Анжи». Уроженцы Дагестана, по замыслу владельца клуба, должны занять половину из российских вакансий на поле 

Если главный тренер Павел Врба покинет «Анжи», то работать с командой будет россиянин Олег Кононов. Его кандидатура уже согласована с Олегом Мкртчаном.  

После 17 туров «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, в активе команды 20 очков.  

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