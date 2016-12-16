«Анжи» сделает ставку на местных воспитанников, лидеры покинут клуб
Владелец «Анжи» Сулейман Керимов принял решение сменить курс развития клуба, сообщает «Спортфакт».
По информации источника, зимой «Анжи» не будет покупать новых футболистов топ-уровня, а попытается продать самых востребованных игроков. В частности, речь идет о голкипере Александре Беленове, полузащитнике Иво Иличевиче, нападающем Габриэле Обертане.
Цель Керимова – максимальное количество местных воспитанников в заявке «Анжи». Уроженцы Дагестана, по замыслу владельца клуба, должны занять половину из российских вакансий на поле
Если главный тренер Павел Врба покинет «Анжи», то работать с командой будет россиянин Олег Кононов. Его кандидатура уже согласована с Олегом Мкртчаном.
После 17 туров «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, в активе команды 20 очков.