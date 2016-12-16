Антон Шипулин: Переживаю, что у Тюмени могут отнять этап Кубка мира

- Больше всего в этой ситуации меня волнует то, что Тюмень может лишиться этапа Кубка мира. Не хотелось бы оставить без этого великолепного праздника наших болельщиков, которые всегда хорошо поддерживают всех биатлонистов. Я надеюсь, что все решения будут справедливыми. Если существуют обвинения, то у них должны быть неопровержимые доказательства, -- отметил российский спортсмен. -- Что касается лично меня, то тут мне переживать не за что. Я никогда не нарушал антидопинговых правил.

Напомним, что ранее стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов.