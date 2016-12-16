Панарин стал второй звездой дня, Тарасенко – третьей

Российские нападающие Артемий Панарин («Чикаго») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис») признаны второй и третьей звездами дня в НХЛ.

Панарин в матче против «Айлендерс» (5:4) отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей. На счету Тарасенко гол и две результативных передачи в игре против «Нью-Джерси» (5:2).

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист признан первой звездой дня. Вратарь не пропустил ни одной шайбы в матче с «Далласом» (2:0) при 27 отраженных бросках.