Владимир Быстров: Шансы «Зенита» на победу в Лиге Европы? «Краснодар» вообще-то тоже участвует в турнире

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров рассказал об ожиданиях от матчей 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», а также подвел итоги выступления команды на групповом этапе.

- Нам достался сильный и серьезный соперник. Знаю, что «Фенербахче» возглавляет хорошо знакомый нам Дик Адвокаат. Команда уверенно сыграла в своей группе и опередила «Манчестер Юнайтед».

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Нестабильно сыграли в группе? На мой взгляд, стабильность была. Проиграли лишь «Шальке-04», хотя сыграли неплохо и в Германии, и в Краснодаре. Просто сопернику повезло больше. Тем не менее вышли из группы со второго места. Шансы «Зенита» на победу в Лиге Европы? Вообще-то мы тоже участвуем в этом турнире. Так что 50:50, как говорится. Тем более, петербуржцы уже побеждали в этом турнире с Адвокаатом, - приводит слова Быстрова «Спорт уик-энд».

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Напомним, в группе I «Краснодар» занял второе место с семью очками, «Зенит», имея в активе 15 очков, победил в группе D. В плей-офф сине-бело-голубые сыграют с «Андерлехтом», краснодарцы встретятся с «Фенербахче».

Быстров в сезоне-2016/17 провел 11 матчей во всех турнирах и заработал одну желтую карточку.