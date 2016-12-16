Артемий Панарин: Бывают матчи, когда заходит все
Форвард «Чикаго»
Артемий Панарин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс»
(5:4).
«Я рад, что удалось забить сразу дважды. Бывают матчи, когда заходит все, и сегодня был один из таких дней. Считаю, что большая заслуга в наших успехах принадлежит тренерам. Они умеют грамотно использовать то, что у них есть. И даже когда команда сталкивается с кадровыми потерями, могут находить внутренние резервы», – приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.
Теперь на счету Панарина 29 (13+16) очков в 32 матчах, и он занимает десятое место в списке лучших бомбардиров сезона.
Матч
Айлендерс - Чикаго - 4:5 (3:3, 1:1, 0:1)
Голы:
Лэдд (Чимера, Куин), 2:14 (1:0). Сизикас (Кулёмин), 3:48 (2:0). Панарин (Кит, Сибрук), 9:47 (2:1). Анисимов (Кейн, Панарин), 13:03 (2:2). Хосса (Тэйвс, Хартман), 14:08 (2:3). Строум (Бойчук, Нелсон), 15:20 (3:3). Ли (Таварес, Хэмоник), 20:22 (4:3). Панарин (Кит, Сибрук), 39:41 (4:4). Паник (Крюгер, Расмуссен), 53:47 (4:5).
Место и дата
16 декабря 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция