Артемий Панарин: Бывают матчи, когда заходит все

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (5:4).

«Я рад, что удалось забить сразу дважды. Бывают матчи, когда заходит все, и сегодня был один из таких дней. Считаю, что большая заслуга в наших успехах принадлежит тренерам. Они умеют грамотно использовать то, что у них есть. И даже когда команда сталкивается с кадровыми потерями, могут находить внутренние резервы», – приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Теперь на счету Панарина 29 (13+16) очков в 32 матчах, и он занимает десятое место в списке лучших бомбардиров сезона.