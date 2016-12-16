Валуев станет гостем детского турнира по самбо в Петербурге
17 декабря на территории Российско-Китайского
бизнес-парка в рамках регионального проекта «Самбо в школы» пройдет первый
официальный турнир для юных спортсменов.
В соревнованиях примут
участие 120 школьников в возрасте от 9 до 13 лет из разных районов города – Василеостровского, Невского,
Красносельского и других.
Гостем турнира станет чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA
Николай Валуев. Также перед
зрителями выступят победители Кубка России по боевому самбо, чемпионы Петербурга Николай Гончаров и Артем Ненахов.
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