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Валуев станет гостем детского турнира по самбо в Петербурге

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

17 декабря на территории Российско-Китайского бизнес-парка в рамках регионального проекта «Самбо в школы» пройдет первый официальный турнир для юных спортсменов.

В соревнованиях примут участие 120 школьников в возрасте от 9 до 13 лет из разных районов города – Василеостровского, Невского, Красносельского и других. 

Гостем турнира станет чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев. Также перед зрителями выступят победители Кубка России по боевому самбо, чемпионы Петербурга Николай Гончаров и Артем Ненахов.

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