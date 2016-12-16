Валуев станет гостем детского турнира по самбо в Петербурге

17 декабря на территории Российско-Китайского бизнес-парка в рамках регионального проекта «Самбо в школы» пройдет первый официальный турнир для юных спортсменов.

В соревнованиях примут участие 120 школьников в возрасте от 9 до 13 лет из разных районов города – Василеостровского, Невского, Красносельского и других.

Гостем турнира станет чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев. Также перед зрителями выступят победители Кубка России по боевому самбо, чемпионы Петербурга Николай Гончаров и Артем Ненахов.