День в истории. Сергею Песьякову – 29!

Сегодня свой день рождения отмечает вратарь «Спартака» Сергей Песьяков. Голкиперу исполняется 29 лет.

Песьяков выступает за красно-белых с 2009 года. За это время он провел за «Спартак» 43 матча и один раз стал серебряным призером чемпионата России. За годы пребывания в стане красно-белых Песьяков побывал в аренде в «Томи», «Ростове» и «Анжи».

В текущем сезоне голкипер выступает за «Спартак-2» в первенстве ФНЛ. В четырех матчах Песьяков пропустил шесть мячей.

Ранее вратарь выступал за молодежную сборную России и команду России-2.