Патрик Кейн: Анисимов – один из лучших вторых центров НХЛ

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн после матча с «Айлендерс» (5:4) высказался об игре центрального нападающего своей тройки – Артема Анисимова.

«У него получился отличный старт и, надеюсь, он будет продолжать в том же духе.

Центра второго звена мы искали достаточно давно, об этом много было разговоров, и он утвердил себя на этой позиции. На мой взгляд, сегодня он один из лучших центров второго звена в НХЛ.

Мне кажется, принципиально его игра не изменилась с прошлого года. Разве что прибавилось после такого начала уверенности в своих силах, особенно у чужих ворот. Это выражается и в том, что он заметно больше стал участвовать в комбинационной игре», – приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.