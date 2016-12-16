«Трабзонспор» проявляет интерес к Ивелину Попову и Олегу Иванову

«Трабзонспор» проявляет интерес к полузащитникам «Спартака» Ивелину Попову и «Терека» Олегу Иванову, сообщает Sporx.com.

Руководство турецкого клуба планирует арендовать 29-летнего болгарина. Если не получится оформить этот трансфер, то в качестве резервного варианта рассматривается Иванов. Его контракт с «Тереком» истекает в 2017 году. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Попов провел за «Спартак» 12 матчей в РФПЛ и забил два мяча,.Иванов в составе грозненского клуба сыграл 14 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.