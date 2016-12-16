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«Вест Хэм» поставил условия «Манчестер Юнайтед» по трансферу Пайе

Источник:  Le10SportКомментарии

Тренерский штаб «Вест Хэма» готов отпустить полузащитника Димитрия Пайе в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает издание le10sport.com.

По информации источника, лондонский клуб требует в замен нападающего «красных дьяволов» Антони Марсьяля. Отмечается, что решение об этой сделке зависит от наставника «Юнайтед» Жозе Моуринью, который взял время, чтобы обдумать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Пайе намерен покинуть «Вест Хэм» в январе 2017 года.

В нынешнем сезоне 29-летний игрок сборной Франции провел на клубном уровне 17 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с лондонским клубом истекает летом 2021 года.

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