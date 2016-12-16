Аркадий Ротенберг: У нас есть план, и по нему у нас стоит победа на Олимпиаде
Председатель
правления ФХР Аркадий Ротенберг обозначил задачу, которая стоит перед сборной
России.
«Вчера сборная расстроила несильно. У нас есть план, и по нему у нас стоит победа на Олимпийских играх. И мы к этому идем», – приводит «Р-Спорт» слова Ротенберга.
Напомним, накануне сборная России проиграла Швеции в стартовом матче Кубка Первого канала в Москве.
Матч
Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).
Место и дата
15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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