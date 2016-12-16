Мария Шарапова: Рада помочь Пуиг в развитии тенниса в Пуэрто-Рико

Россиянка Мария Шарапова поделилась эмоциями после выставочного матча с пуэрториканкой Моникой Пуиг.



«Я рада посетить Пуэрто-Рико и помочь Монике с организацией такого мероприятия. Олимпийская история Моники подарила жителям этой страны много счастья и гордости, и я счастлива, что смогла поддержать ее мечту о матче в родных стенах», – приводит слова Шараповой CNN.

Напомним, спортсменка из РФ уступила чемпионке ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро со счетом 3:6, 6:1, 6:10.

Шарапова продолжает отбывать дисквалификацию за употребление запрещенного препарата мельдония. Россиянка сможет вернуться в WTA-тур 26 апреля 2017 года.

