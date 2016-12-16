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Родченков выдавал спортсменам допинг под видом витаминов

Источник:  Р-СпортКомментарии

По словам одного из следователей Могсорсуда, экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ныне выступающий информатором ВАДА по допинговым скандалам в России, выдавал российским спортсменам запрещенные препараты под видом витаминов.

- Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества под видом витаминов, вследствие чего впоследствии они были дисквалифицированы, - сказал следователь. 

Напомним, на показаниях Григория Родченкова были основаны многие тезисы доклада независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном. По утверждению Родченкова, в России к домашней Олимпиаде-2014 была создана государственная система по внедрению допинга в спорт. А на самих Играх в Сочи многие допинг-пробы российских олимпийцев были подменены.     

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