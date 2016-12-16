Мосгорсуд отменил арест имущества информатора WADA Родченкова

Как сообщает агентство «РИА-Новости», Мосгорсуд отменил арест земельного участка и дома, принадлежащего экс-главе Московской антидопинговой лаборатории, информатору WADA Григорию Родченкову.



Отмечается, что судья принял решение пересмотреть этот вопрос. Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты Родченкова, которая настаивала на снятии ареста.

«Решение суда, которым был наложен арест на земельный участок и две трети дома, отменить, направить ходатайство на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы», – огласил решение судья.



Ранее Следственный комитет заявил, что бежавший в США Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов. Против экс-главы лаборатории в России возбудили уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями.



