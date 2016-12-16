Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Чехия
Гандбол  Голландия- : -Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мосгорсуд отменил арест имущества информатора WADA Родченкова

Источник:  РИА «Новости»Комментарии

Как сообщает агентство «РИА-Новости», Мосгорсуд отменил арест земельного участка и дома, принадлежащего экс-главе Московской антидопинговой лаборатории, информатору WADA Григорию Родченкову.

Отмечается, что судья принял решение пересмотреть этот вопрос. Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты Родченкова, которая настаивала на снятии ареста. 

«Решение суда, которым был наложен арест на земельный участок и две трети дома, отменить, направить ходатайство на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы», – огласил решение судья.

Ранее Следственный комитет заявил, что бежавший в США Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов. Против экс-главы лаборатории в России возбудили уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Родченков выдавал спортсменам допинг под видом витаминовПо словам одного из следователей Могсорсуда, экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ныне выступающий информатором ВАДА по допинговым скандалам в России, выдавал российским спортсменам запрещенные препараты под видом витаминов.Первые «подснежники» Родченкова. Обвинения подтверждаютсяПервые «подснежники» Родченкова. Обвинения подтверждаютсяФрагменты переписки экс-главы Московской антидопинговой лаборатории стали получать подтверждение.«Три трупа уже не реанимировать». Отрывки из переписки Родченкова«Три трупа уже не реанимировать». Отрывки из переписки Родченкова«Советский спорт» изучает опубликованные материалы, с которыми работала комиссия Ричарда Макларена.Михаил Мамиашвили: Слышал, что препарат, обнаруженный у Бароева, создал Родченков – господин ничтожествоПрезидент Федерации спортивной борьбы России прокомментировал ситуацию с лишением бронзовой медали Олимпиады-2008 российского борца Хасана Бароева. Он сказал, что препарат, обнаруженный в допинг-пробе спортсмена, создал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.Жизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойЖизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойОптимистичный и пессимистичный варианты развития событий после обнародования расследования комиссии WADA.Валентин Балахничёв: Думаю, скрытым свидетелем ВАДА является СоболевскийБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничёв выразил мнение, что вторым российским информатором Всемирного антидопингового агентства является Тимофей Соболевский.Валентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаВалентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаЧерез месяц будет обнародована вторая часть доклада комиссии Ричарда Макларена, которая полностью будет посвящена Играм в Сочи.Леонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеЛеонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеПочетный президент ОКР в интервью «Советскому спорту» комментирует актуальные проблемы российского спорта.За что арестовали земельной участок Григория Родченкова? ОпросБасманный суд Москвы наложил арест на земельный участок, принадлежащий экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.Суд в Москве арестовал земельный участок РодченковаБасманный суд Москвы наложил арест на земельный участок, принадлежащий экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.Владимир Маркин: Родченков занимался распространением допинга. Но нет доказательств того, что он уничтожал пробы для определенной целиОфициальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин рассказал о ходе расследования в отношении бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.Валентин Балахничев: Методики по обнаружению стероидов были разработаны в бытность РодченковаБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказался о методиках по обнаружению стероидов в допинг-пробах.Владимир Морозов: Родченкова в Лос-Анджелесе я не искал (видео)Владимир Морозов: Родченкова в Лос-Анджелесе я не искал (видео)Лидер сборной России по плаванию Владимир Морозов в интервью Sovsport.ru прокомментировал ситуацию со своим допуском к Олимпиаде.Сергей Нарышкин: Родченков является преступником и его нужно судитьПредседатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин считает, что информатор WADA Григорий Родченков является преступником, которого необходимо судить.Виталий Мутко: Считаю Родченкова большим ученым. Человек опыты на себе делал!Министр спорта России Виталий Мутко поделился мнением о бывшем директоре «Антидопингового центра» Григории Родченкове.Павел Буре: Когда я играл в НХЛ, меня вообще никто не проверял на допинг!Павел Буре: Когда я играл в НХЛ, меня вообще никто не проверял на допинг!Легендарный хоккеист Павел Буре в беседе с обозревателем Sovsport.ru прокомментировал последние олимпийские новости.Леонид Тягачев: Правильно, что МОК запретил Степановой участвовать в ОлимпиадеПочетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев ожидал, что исполком МОК, рассматривая вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх-2016, не будет принимать решение во вред спорту.Николай Дурманов: Родченков – очень хороший специалист, но то, что он рассказывает, – это фантазииБывший глава РУСАДА Николай Дурманов в эфире «Матч ТВ» высказался о резолюции исполкома МОК, который в воскресенье принял решение не отстранять российских спортсменов от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.Елена Вяльбе: Родченков рассказывает сказки, Андерсен отдыхаетПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о решении Международного олимпийского комитета перепроверить допинг-пробы российских спортсменов, взятые на Олимпийских играх в Сочи.Андрей Рябинский: Родченков решил отомстить своей странеГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что доказательств в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена нет, а экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков решил за что-то отомстить своей стране.

Григорий Родченков
Григорий Родченковвсе новости