Ибрагимович может перебраться в MLS

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович обдумывает вопрос о своем продолжении карьеры.



Как сообщает The Sun, игрок сборной Швеции получил предложение от клуба из MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее сообщалось, что руководство «Юнайтед» может продлить контракт с футболистом еще на один сезон, поскольку данная опция прописана в трудовом соглашении.

В нынешнем сезоне 35-летний Ибрагимович провел на клубном уровне 23 матча, забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи. Этой статистикой доволен наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который намерен сохранить игрока на следующий сезон.

Жозе Моуринью: Делаем все возможное, чтобы вернуться в чемпионскую гонку