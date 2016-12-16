Шестеркин займет место в воротах сборной России в матче с чехами
Тренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил, что голкипер сборной России Игорь Шестеркин сыграет в матче Кубка Первого канала против команды Чехии.
- Шестеркин сыграет с чехами, запасным будет Игорь Бобков, - сказал Витолиньш ТАСС.
В стартовой игре турнира российская команда уступила сборной Швеции со счетом 1:3, ворота защищал Илья Сорокин. Матч с Чехией состоится сегодня в 19:00 мск.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
16 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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