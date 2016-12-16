Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Чехия
Гандбол  Голландия- : -Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборные Латвии, Белоруссии и Индии стали соперниками россиян на мемориале Гранаткина

Источник:  РФСКомментарии

Как сообщает официальный сайт РФС, юношеская сборная России на мемориале Валентина Гранаткина сыграет в одной группе с командами Латвии, Белоруссии и Индии.

Напомним, турнир состоится с 7 по 22 января 2017 года в Санкт-Петербурге. В нем примут участие 16 сборных, составленных из игроков не старше 1999 года рождения.

Итоги жеребьевки группового этапа мемориала Валентина Гранаткина выглядят следующим образом:

Группа А: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония;

Группа В: Латвия, Белоруссия, Россия, Индия;

Группа С: Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан;

Группа D: Молдавия, Словения, Иран, сборная Санкт-Петербурга.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Ульянов: Россия попала в ровную группу в элитном раунде ЕвроСтарший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Ульянов оценил итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2017.Сборная России (U17) сыграет с Израилем, Венгрией и Норвегией в элитном раунде отбора на Евро-2017Во вторник в Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда юношеского Евро-2017.Пока вы спали: Зидан посетил Мариинский театр, Пике заявил о завершении карьерыПока вы спали: Зидан посетил Мариинский театр, Пике заявил о завершении карьеры«Советский спорт» рассказывает, какие яркие события произошли в ночь с воскресенья на понедельник.Сборная России U17 стала второй на международном турнире во ФранцииКак сообщает официальный сайт РФС, сборная России U17 (игроки 1999 года рождения) заняла второе место на международном турнире во Франции, уступив хозяевам турнира по разнице мячей.Юношеская сборная России обыграла команду Боснии в квалификации Евро-2017Юношеская сборная России обыграла команду Боснии и Герцеговины в рамках отборочного турнира Евро-2017 среди игроков не старше 17 лет со счетом 2:1.Сергей Силкин: Юношеские сборные России побеждают, потому что в них играют «переростки»Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, почему российские футболисты, добивавшиеся успеха в составе юношеской сборной, не смогли быть столь же успешными во взрослом футболе.Сборные Испании и Португалии сыграют в финале юношеского ЧЕСборные Испании и Португалии сыграют в финале юношеского чемпионата Европы для игроков до 17 лет, который проходит в Баку.Юношеская сборная России сыграет в финале Slovakia Cup с СШАЮношеская сборная России (игроки 1998 года рождения) одержала вторую победу на турнире в Slovakia Cup 2016, который проходит в Словакии.Сборная России обыграла Боснию, но не сумела пробиться на чемпионат Европы до 17 летФутболисты сборной России U-17 обыграли команду из Боснии и Герцеговины со счетом 2:1 в заключительной встрече элитного раунда чемпионата Европы-2016 среди футболистов до 17 лет.Сергей Матвеев: Раннее удаление стало определяющим в матче с ИталиейГлавный тренер юношеской сборной России (U17) Сергей Матвеев прокомментировал крупное поражение от Италии (0:4) в первом туре элитного раунда Евро-2016.Матвеев назвал состав юношеской сборной России (U17) на элитный раунд Евро-2016Главный тренер юношеской сборной России (U17) Сергей Матвеев назвал состав команды на элитный раунд Евро-2016.Юношеская сборная России уступила команде АзербайджанаТоварищеский матч между юношескими сборными Азербайджана и России завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу азербайджанцев.Юношеская сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с ИзраилемФутболисты юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения) сыграли в ничью в товарищеской встрече со сверстниками из Израиля (0:0), сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).Юношеская сборная России дважды сыграет со сборной ИзраиляЮношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) проведет учебно-тренировочный сбор в Израиле с 3 по 10 февраля, в ходе которого дважды сыграет с хозяевами поля. Об этом сообщает официальный сайт РФС.Полузащитник сборной Санкт-Петербурга Обляков: Мемориал Гранаткина получился удачный, но если бы выиграли - было бы лучшеПолузащитник сборной Санкт-Петербурга и СДЮСШОР «Зенита» Иван Обляков в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о поражении своей команды в финальном матче Мемориала Гранаткина от Словении (0:1).Злой рок ПетербургаЗлой рок ПетербургаСборная Санкт-Петербурга упустила шанс впервые выиграть домашний турнир Гранаткина, а Россия отвела душу на бедных финнах.Главный тренер сборной Словении: Во втором тайме финала Мемориала Гранаткина нам помогла удачаГлавный тренер юношеской сборной Словении (U-17) Игор Бенедэйчич поделился впечатлениями от финального матча Мемориала Гранаткина-2016 против сборной Санкт-Петербурга (1:0).Владимир Казаченок: Мы все работаем над тем, чтобы «Зенит» стал питерскимГлавный тренер сборной Санкт-Петербурга Владимир Казаченок поделился мнением о поражении своей команды в финальном матче Мемориала Гранаткина от Словении (0:1).Юношеская сборная Словении – победитель Мемориала Гранаткина-2016В финальном матче Мемориала Гранаткина-2016 юношеская сборная Словении обыграла сборную Санкт-Петербурга со счетом 1:0.Мемориал Гранаткина. Финальный день. Россия разгромила Финляндию в матче за бронзу, Петербург уступил Словении в финалеВ петербургском СКК завершается 28-й международного турнира среди юношеских команд (игроки не старше 18 лет) памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

Россия (U-17)
Россия (U-17)календарьстатистика
Мемориал Гранаткина
Мемориал Гранаткина