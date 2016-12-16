Сборные Латвии, Белоруссии и Индии стали соперниками россиян на мемориале Гранаткина
Как сообщает официальный сайт РФС, юношеская сборная России на мемориале Валентина Гранаткина сыграет в одной группе с командами Латвии, Белоруссии и Индии.
Напомним, турнир состоится с 7 по 22 января 2017 года в Санкт-Петербурге. В нем примут участие 16 сборных, составленных из игроков не старше 1999 года рождения.
Итоги жеребьевки группового этапа мемориала Валентина Гранаткина выглядят следующим образом:
Группа А: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония;
Группа В: Латвия, Белоруссия, Россия, Индия;
Группа С: Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан;
Группа D: Молдавия, Словения, Иран, сборная Санкт-Петербурга.
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