Сборные Латвии, Белоруссии и Индии стали соперниками россиян на мемориале Гранаткина

Как сообщает официальный сайт РФС, юношеская сборная России на мемориале Валентина Гранаткина сыграет в одной группе с командами Латвии, Белоруссии и Индии.



Напомним, турнир состоится с 7 по 22 января 2017 года в Санкт-Петербурге. В нем примут участие 16 сборных, составленных из игроков не старше 1999 года рождения.



Итоги жеребьевки группового этапа мемориала Валентина Гранаткина выглядят следующим образом:



Группа А: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония;



Группа В: Латвия, Белоруссия, Россия, Индия;



Группа С: Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан;



Группа D: Молдавия, Словения, Иран, сборная Санкт-Петербурга.



