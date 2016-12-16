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ЦСКА на зимних сборах проведет 9 контрольных матчей

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Футболисты ЦСКА все три испанских сбора проведут в испанском Кампоаморе, сообщает официальный сайт армейцев.

Команда выйдет из отпуска 10 января и вылетит в Испанию. Первый сбор продлится до 22 января. Второй сбор пройдёт с 26 января по 7 февраля, третий — с 11-го по 25 февраля. Между сборами у игроков будет по три выходных дня. С 28 февраля красно-синие будут тренироваться в Москве.

В рамках подготовки к весенней части чемпионата России армейцы проведут девять товарищеских матчей. Они запланированы на 21, 22, 30 января и на 3, 6, 15, 19, 23 и 24 февраля. Соперники станут известны в январе. 

После 17 туров ЦСКА занимает третье место в чемпионата России, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.  

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