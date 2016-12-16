Гамшик ответил отказом на предложение Каннаваро переехать в Китай

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик не намерен покидать итальянский клуб. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.



По информации источника, игрок сборной Словакии отказался переезжать в чемпионат Китая. Отмечается, что в Азию футболиста приглашал Фабио Каннаваро, который является наставником «Тяньцзинь Сунцзян». Стороны провели встречу, однако, полузащитник заявил, что не хочет покидать Серию А.

В нынешнем сезоне 29-летний Гамшик провел на клубном уровне 22 матча, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 38 млн евро, а его контракт с «Наполи» рассчитан до 2020 года.