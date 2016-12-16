Эрнани: С Луческу мы давно поддерживаем контакт. Знаю, что он следил за моей игрой

Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

- Перейти в такой клуб - это была моя мечта, и сейчас она осуществилась. Теперь моя главная задача проделать хорошую работу и помочь моим новым партнерам по команде

- Расскажите о вашем переходе: когда узнали об интересе со стороны «Зенита», долго ли думали над предложением сине-бело-голубых и какую роль сыграл в вашем трансфере Мирча Луческу?

- Луческу, конечно, принимал участие в моем переходе, мы давно с ним поддерживаем контакт. Знаю, что он следил за моей игрой. Сейчас, повторюсь, я надеюсь начать как можно быстрее помогать тренеру и новой команде.

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- Чего от вас ждать болельщикам на футбольном поле? Какие ваши сильные стороны?

- В этом году я хорошо себя проявил в «Атлетико Паранаэнсе», забив достаточно много голов. Особенно мне удаются удары с дальних дистанций.