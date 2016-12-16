Эрнани: С Луческу мы давно поддерживаем контакт. Знаю, что он следил за моей игрой
Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.
- Перейти в такой клуб - это была моя мечта, и сейчас она осуществилась. Теперь моя главная задача проделать хорошую работу и помочь моим новым партнерам по команде
- Расскажите о вашем переходе: когда узнали об интересе со стороны «Зенита», долго ли думали над предложением сине-бело-голубых и какую роль сыграл в вашем трансфере Мирча Луческу?
- Луческу, конечно, принимал участие в моем переходе, мы давно с ним поддерживаем контакт. Знаю, что он следил за моей игрой. Сейчас, повторюсь, я надеюсь начать как можно быстрее помогать тренеру и новой команде.
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- Чего от вас ждать болельщикам на футбольном поле? Какие ваши сильные стороны?
- В этом году я хорошо себя проявил в «Атлетико Паранаэнсе», забив достаточно много голов. Особенно мне удаются удары с дальних дистанций.
- Полгода назад из чемпионата Бразилии в «Зенит» перебрался Жулиано. Вы с ним знакомы? Если да, то советовались с ним при принятии решения переходить в «Зенит»?
- Мы один раз играли против Жулиано в Бразилии, когда он выступал за «Гремио». Лично мы не знакомы. Но я знаю, что Жулиано родом из города, где я сейчас играл, - Куритибы. Думаю, когда мы познакомимся, я смогу многое от него узнать про «Зенит» и Санкт-Петербург.
- В «Атлетико» вы играли под 23-м номером, в «Зените» он занят. Уже думали, какой возьмете номер в новой команде?
- Пока не знаю, так как не в курсе, какие номера в «Зените» свободны. Но мне хотелось бы взять шестнадцатый.
- Вы приехали в Россию в самое подходящее время. Видели раньше снег?
- Нет, в условиях холода мне никогда не приходилось жить, хотя пару раз играть при низкой температуре мне довелось. В любом случае мне нужно будет адаптироваться в том числе и к климатическим условиям, чтобы быстрее начать помогать «Зениту», - приводит слова Эрнани официальный сайт «Зенита».
Напомним, 16 декабря Эрнани подписал пятилетний контракт с «Зенитом». Контракт рассчитан на пять лет. По информации бразильских СМИ, сумма трансфера составила 8 миллионов евро.
Контракт футболиста с «Атлетико Паранаенсе» действовал до лета 2019 года. В сезоне-2016 Эрнани принял участие в 30 матчах чемпионата Бразилии, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.