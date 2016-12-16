Федор Смолов: Есть четыре топ-чемпионата, из которых я готов рассматривать предложения

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал, где бы мог продолжить карьеру.

- На самом деле, есть четыре топ-чемпионата, из которых я готов рассматривать предложения. Италия, Германия, Испания и Англия, - сказал Смолов.

По поводу игры за «Краснодар» на «три фронта» футболист сказал следующее:

- Игра на «три фронта» дается с трудом, это особенно сказывается в конце года. Я пропустил два месяца, во многом еще и поэтому непросто было возвращаться в ритм. Но смотрю на ребят, всё у всех болит. У нас еще и столько травм в этом сезоне… Но заметно, что тяжело всем, кто играет в Европе: и «Зениту», и ЦСКА. С другой стороны, участвовать в еврокубках интересно и престижно, - цитирует Смолова «Независимая спортивная газета».

В текущем сезоне в РФПЛ Смолов провел 2 матчей, забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу.