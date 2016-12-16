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Шараповой запретили проводить выставочные матчи в Петербурге

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев сообщил, что ITF запретила Марии Шараповой проводить выставочные матчи в Петербурге.

- К сожалению, пришел официальный ответ из ITF, что Шарапова не может проводить показательные матчи в Петербурге. Ни с профессионалами, ни с любителями. Очень жалко, потому что было взаимное желание что-то придумать в рамках St. Petersburg Ladies Trophy, - приводит слова Медведева ТАСС.

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Напомним, Мария Шарапова, дисквалифицированная за употребление мельдония в начале сезона-2016, после сокращения срока отстранения сможет вернуться в WTA-тур 26 апреля 2017 года.

Spb Ladies Trophy-2017 пройдет в Петербурге с 30 января по 5 февраля 2017-го.

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