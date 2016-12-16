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Давид Алаба: В детстве болел за лондонский «Арсенал», это была моя любимая команда

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба рассказал о своем отношении к лондонскому «Арсеналу», а также высказался о претендентах на победу в чемпионате Германии.

«Для меня матчи с «Арсеналом» имеют важное значением, потому что в детстве я болел за этот клуб. Уверен, что игра в Лондоне будет фантастической.

Сможет ли «Бавария» выиграть Бундеслигу? Посмотрим. Об этом будет ясно лишь во второй половине сезона. Да, «Лейпциг» играет очень хорошо, поэтому нам будет непросто. К тому же, не стоит забывать про дортмундскую «Боруссию», – цитирует игрока Bild.

Первый матч с немецким клубом подопечные Арсена Венгера проведут 14 февраля на домашней арене «Баварии».

Отметим, что на данный момент мюнхенский клуб занимает первое место в таблице Бундеслиги, набрав после 14-ти туров 33 балла. У «Лейпцига» столько же, но он уступает команде Карло Анчелотти по дополнительным показателям.

«Боруссия» Д, в свою очередь, расположилась на 6 строчке, набрав 25 очков.

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