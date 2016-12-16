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Олимпийская чемпионка в метании диска Мельник скончалась на 71-м году жизни

Источник:  Всероссийская федерация легкой атлетики России (ВФЛА)Комментарии

Сегодня на 71-м году жизни скончалась прославленная советская спортсменка, олимпийская чемпионка в метании диска, заслуженный тренер СССР Фаина Мельник.

Спортсменка участвовала в трех Олимпийских играх: в 1972 году в Мюнхене она победила с олимпийским рекордом -  66 метров 62 сантиметров.  На Играх 1976 года была четвертой в диске — 66.40 метров и десятой в толкании ядра — 18.07. На Олимпиаде в Москве не смогла выйти в финал.

Фаина Мельник дважды становилась чемпионкой Европы  (1971, 1974), она является многократной чемпионкой СССР,  в ее активе несколько мировых рекордов.  Мельник – первая женщина, метнувшая диск за 70 метров.

После завершения спортивной карьеры Мельник успешно работала тренером. 

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