Стиверн перевесил Поветкина почти на 12 кг
Сегодня россиянин Александр Поветкин и представитель Канады Бермейн Стиверн прошли процедуру взвешивания перед боем.
Вес Александра Поветкина составил 101,5 кг, а его соперника – 113,1.
Напомним, поединок за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе между боксерами состоится 17 декабря в Екатеринбурге.
Отметим, что действующим чемпионом WBC является представитель США Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в крайнем бою.
Бермейн Стиверн: Облетел весь земной шар не для того, чтобы проиграть Поветкину
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