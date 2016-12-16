Стиверн перевесил Поветкина почти на 12 кг

Эдуард Трояновский: Поветкин больше года не боксировал, это его мотивирует в поединке со Стиверном

Бывший чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский поделился ожиданиями в преддверии боя Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном.