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Андрей Семенов: Меня раздражает, когда говорят, что «Терек» выиграл нечестно

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Терека» Андрей Семенов рассказал о своем отношении к разговорам о нечестной победе грозненской команды.

- Меня это раздражает, честно говоря. «Локомотив» недавно «Томь» грохнул 6:1 - никто же ничего не говорил. Зато к «Тереку» как-то предвзято относятся и постоянно в чем-то обвиняют. Мне это не нравится.

- Еще есть история, как вратарь специально пропускал мячи, прыгая в противоположный угол, а тренер его прикрывал.

- В моих командах такого точно не было. Хотя знакомые ребята разные байки рассказывали. Например, как шла какая-то игра, а защитник во время атаки крикнул чужому нападающему: «Забегай в штрафную, я тебя хлопну». Ну, чтобы пенальти заработать. Но я такого ни разу не видел. Не знаю, может, приукрашивали так, - цитирует Семенова «Матч ТВ». 

Напомним, что после 17 туров «Терек» занимает четвертое место в чемпионате России, в активе грозненского клуба 28 очков.  

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